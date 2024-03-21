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Указ подписан. Новая компенсация для пенсионеров со стажем в 20 лет

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Указ подписан. Новая компенсация для пенсионеров со стажем в 20 лет
В России
Фото: freepik.com

Пенсионерам в России сообщили о предстоящей возможности получить компенсацию за долгие годы работы, особенно для тех, кто удостоен звания ветерана труда. Это подтвердила эксперт в области пенсионных вопросов Анастасия Киреева. В ближайшее время, по ее информации, значительное число пенсионеров может рассчитывать на дополнительные выплаты, особенно те, кто получил статус ветерана труда. 

Пенсионерам будет предоставлена компенсация

Получить это звание на федеральном уровне могут лишь немногие, имеющие высокие награды, такие как ордена или медали, но в регионах это гораздо проще, зачастую достаточно просто отработать много лет. Кроме того, в этом году пенсионерам будет предоставлена компенсация за утрату покупательной способности из-за высокой инфляции. 

Дополнительные выплаты для ветеранов проиндексированы: например, в Московском регионе размер компенсации вырос на пять процентов до 1328 рублей, а в Ленинградской области увеличился на 4,6 процента до варьирующихся от 679 до 858 рублей. 

Пенсионеры, удостоенные звания в феврале, уже начали или скоро начнут получать дополнительные средства, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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