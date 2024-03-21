Теперь полный запрет: всех, кто покупает на Wildberries, AliExpress, Ozon, ждет сюрприз с 21 марта

В ближайшее время вступит в силу новое правило для покупателей интернет-магазинов, включая Wildberries, AliExpress и Ozon. Это связано с процессом взаимодействия продавцов с клиентами. Изменения касаются условий продажи товаров в онлайн-сфере.

Ранее продавцы имели определенную свободу в установлении условий, однако судебная система намерена установить более четкие правила. Это стало ясно после рассмотрения Верховным судом РФ случая, связанного с отменой заказа покупателя из-за технической ошибки на сайте магазина.

Отказывать в продаже по указанной цене будет запрещено

Суд поддержал покупателя, утверждая, что цены на маркетплейсах являются публичной офертой, и продавцы обязаны продавать товары по этим ценам всем желающим. Это решение означает, что отказывать в продаже по указанной цене будет запрещено, что может существенно изменить практику онлайн-торговли, сообщает ngnovoros.ru.