Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с 21 марта

Пенсионерам от 60 до 80 лет было объявлено о запуске новой программы, которая будет распространяться на большое количество регионов. Это изменение обещает значительно улучшить их качество жизни.

Ожидается появление новых центров общения для старшего поколения

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, они ожидают неожиданных изменений благодаря появлению новых центров общения для старшего поколения. Данные центры предоставляют разнообразные возможности для обучения или досуга, включая доступ к библиотекам, кино, компьютерам, лекциям от ведущих специалистов.

Так, уже с 20 марта 2024 года ожидается расширение проекта по всей стране с адаптацией мероприятий для пожилых граждан. Об этом пишет ngnovoros.ru.