Серьезные изменения в политике платежей крупных маркетплейсов России. Новость затронет всех любителей быстрых онлайн покупок на Ozon или Wildberries

Крупные российские маркетплейсы Wildberries и Ozon объявили о важных изменениях. Они начнут действовать уже с 22 марта. Wildberries прекратит принимать к оплате банковские карты MasterCard и Visa. Теперь покупатели смогут оплачивать заказы только картами «Мир» либо при помощи системы быстрых платежей.

С другой стороны, что касается Ozon, то он прекратит поддержку старых версий своего мобильного приложения. Для совершения заказов пользователям будет необходимо обновить приложение до последней версии. Эти изменения, как уточняет ngnovoros.ru, затронут всех покупателей, которые пользуются указанными маркетплейсами.