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Долгожданное решение принято: пожилые россияне получат по 8 000 рублей

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Долгожданное решение принято: пожилые россияне получат по 8 000 рублей
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

В этом месяце пожилые граждане России будут получать дополнительные денежные средства в виде увеличенной гарантированной части пенсии. Эти средства будут перечислены на их банковские карты или выданы в почтовых отделениях вместе с обычной пенсией. Увеличение касается фиксированной выплаты, которая добавляется к стандартной страховой пенсии по возрасту. 

Надбавка к пенсии может быть увеличена в различных случаях, например, для тех, кто отработал на сельской местности или на севере. Значительное повышение ожидает тех, кто достиг 80-летнего возраста.

Важно отметить, что увеличенная выплата начинается со дня рождения пенсионера, но будет начислена только в следующем месяце после этого события. Таким образом, те, кому исполнилось 80 лет в марте, смогут насладиться своими дополнительными средствами уже в апреле.

Размер фиксированной выплаты был проиндексирован вместе с пенсией по возрасту для неработающих пенсионеров. Теперь она составляет 8 тыс. рублей с 1 января. Это означает, что старшие граждане, перешагнувшие порог в 80 лет, будут получать более 16 тыс. рублей в качестве фиксированной выплаты, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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