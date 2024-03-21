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Даже неработающим: российских пенсионеров от 60 лет в марте ждет дополнительная выплата

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Даже неработающим: российских пенсионеров от 60 лет в марте ждет дополнительная выплата
В России
Фото: @gpointstudio / freepik.com

Новый проект «Центры общения старшего поколения» представляет собой инновационный подход к поддержке пожилых людей в России, запущенный на федеральном уровне в марте текущего года. Центры общения предназначены для граждан в возрасте от 60 лет и старше и планируется открыть их в каждом регионе страны, используя помещения, ранее принадлежавшие Пенсионному фонду, пишет ngnovoros.ru.

Развлечения и мероприятия для пенсионеров

В этих центрах пожилые люди смогут участвовать в разнообразных бесплатных мероприятиях. В рамках проекта пенсионеры получат возможность наслаждаться различными видами развлечений и образовательных мероприятий, включая просмотр фильмов, игры, чтение книг, общение с единомышленниками, посещение театров, музеев, занятия танцами и скандинавской ходьбой. Также в центрах будут предоставлены услуги психологов и врачей, а также организованы лекции экспертов по различным темам.

Проект направлен на вовлечение широкого круга пожилых граждан в возрастной категории от 60 до 85 лет, включая как неработающих, так и работающих пенсионеров. Целью инициативы является обогащение жизни пожилых людей и создание для них комфортного пространства для общения, самореализации, развития.

Информационное агентство «Informing»

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