Мишустин назвал размер новой пенсии: все ахнули, узнав ее

Согласно сообщению, с 1 марта произойдет увеличение размеров пенсий для некоторых категорий граждан в России. Во-первых, неработающие пенсионеры получат увеличение на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий. Во-вторых, с того же дня пенсии увеличатся на 100% для двух категорий пенсионеров: тех, кто достиг 80 лет, и тех, кому установлена I группа инвалидности.

Следует отметить, что лица с I группой инвалидности, достигшие 80 лет, получат повышение только один раз, так как увеличение пенсии осуществляется по одному из критериев: либо инвалидность, либо достижение 80 лет.

Кроме того, с 1 марта обычным гражданам будет доступна возможность увеличить свою будущую пенсию. На портале Госуслуг будет представлен калькулятор для расчета индивидуальных пенсионных коэффициентов и стажа, который поможет определить сумму добровольного взноса. Внесение такого взноса позволит увеличить сумму будущих пенсионных выплат, пишет ngnovoros.ru.