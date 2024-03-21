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Что обязательно сделать жене и матери, чтобы воин вернулся живым с войны? Народные приметы 22 марта 2024 в праздник Сорок сороков

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Что обязательно сделать жене и матери, чтобы воин вернулся живым с войны? Народные приметы 22 марта 2024 в праздник Сорок сороков
В России
Фото: @starline / freepik.com

22 марта — это народный праздник Сорок сороков, посвященный 40 мученикам Севастийским. 

Народные приметы

Если скотина напьется от капающих сосулек, весна будет теплой и солнечной. Также важно обратить внимание на крыши: если на них лежит снег, то до Благовещения снег еще не сойдет. 

Печь 40 шариков-колобков и выбрасывать их из окна - это помогает защитить посевы от морозов. 

Погода в этот день определяет характер сенокоса: теплая погода обещает много сена на зиму, а сильный мороз — богатый урожай проса. 

Молитвы к 40 мученикам Севастийским, произнесенные женами или матерями в ожидании возвращения с войны, сулят возвращение мужчины живым и невредимым, сообщает Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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