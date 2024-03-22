Выплаты уже с 1 апреля: неработающих пенсионеров РФ ждет приятный сюрприз

С 1 апреля 2024 года планируется увеличение размера социальных пенсий на 7,5%, что затронет более 4 миллионов человек. Этот шаг направлен на обеспечение достойного уровня жизни граждан, нуждающихся в особой поддержке.

Увеличение пенсий затронет различные категории получателей, включая лиц, получающих социальные пенсии. Средняя социальная пенсия увеличится на 938 рублей, достигнув отметки в 13 455 рублей.

Кому стоит ожидать повышения пенсий?

Повышение также затронет пенсии детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов-военнослужащих и других категорий. Кроме того, пенсии будут увеличены для участников Великой Отечественной войны, а также лиц, награжденных знаками за блокадные города, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, а также для работников летно-испытательного состава и космонавтов. Это решение государства направлено на признание заслуг и поддержку тех, кто внес особый вклад в историю и развитие страны.

1 апреля 2024 года станет днем не только увеличения пенсий, но и признания труда и заслуг тех, кто делает особый вклад в общее благополучие. Повышение выплат за достижения и особые заслуги перед своей страной до 25 322 рублей подчеркивает важность признания таланта и отданных годов службы, пишет ngnovoros.ru.