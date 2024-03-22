Как выглядит могила Дмитрия Уткина: где он похоронен, какой памятник оркестр установит «Первому и «Девятому» — почему ЕС исключили из санкционного списка

Дмитрий Валерьевич Уткин, легендарный командир ЧВК «Вагнер», был похоронен в Мытищах, а памятник ему будет установлен в Краснодарском крае. Его включение в санкционный список и последующее исключение из него вызвали много вопросов и разговоров.

Уткин был выдающейся фигурой в мире частных военных компаний. Он руководил ЧВК «Вагнер», участвовал в различных военных конфликтах, включая Сирию и Украину. Его гибель в авиакатастрофе в августе 2023 года ознаменовала конец его жизни и карьеры.

Был включен в санкционные списки

Интерес к Дмитрию со стороны Запада проявлялся давно, и он был включен в санкционные списки несколько раз. Его исключение из списка после смерти, вероятно, было связано с тем, что причина для нахождения в списке - его профессиональная военная деятельность - больше не актуальна.

Источник фото: @wagnernew

Похороны Уткина прошли с большим вниманием и вызвали обсуждения о его вкладе в военные действия и его наследии. Установка памятника в его честь в Краснодарском крае также стала предметом интереса и разговоров, пишет Весь Искитим.