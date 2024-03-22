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Весенний призыв в 2024 году: срок, призывной возраст, новые штрафы, электронные реестры, кого точно призовут, кого нет с 1 апреля

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Весенний призыв в 2024 году: срок, призывной возраст, новые штрафы, электронные реестры, кого точно призовут, кого нет с 1 апреля
В России
Фото: @nikitabuida / freepik.com

Кого призовут в армию на срочную военную службу с 1 апреля 2024 года?

Начиная с 1 апреля 2024 года, в России начинается летний призыв на срочную военную службу. Граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет подлежат призыву. Набор нового контингента солдат осуществляется дважды в год, и весенний призыв является стандартной практикой. В этот раз призыв продлится до 15 июля 2024 года.

Существуют особые категории граждан, для которых срок призыва может отличаться. Например, учителя и преподаватели, а также жители некоторых районов Крайнего Севера, будут призываться в период с 1 мая до 15 июля 2024 года. Сельхозработникам призыв проводится в осенний период, начиная с 15 октября 2024 года.

Кто не попадает под призыв во время весенней призывной компании 2024 года?

Не все граждане мужского пола подлежат призыву на срочную военную службу. Те, кто достиг возраста 27 лет до 1 января 2024 года, уже не подпадают под эту категорию. Сельхозработники и лица из числа запаса также не призываются весной. Кроме того, граждане, имеющие право на несение альтернативной гражданской службы или получение отсрочки, также освобождаются от призыва.

Какие штрафы будут назначены призывникам в 2024 году?

Призывникам, нарушившим установленные правила, могут быть назначены штрафы. Например, неявка в военкомат после получения повестки может повлечь за собой штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Уклонение от медицинской комиссии также карается штрафом от 15 до 25 тысяч рублей. Также граждане обязаны уведомлять военкомат о различных изменениях в своей жизни, и непредоставление такой информации может привести к наложению штрафа от 1 до 5 тысяч рублей.

Работают ли новые электронные реестры?

Система электронных повесток и воинского учета на данный момент не полностью функционирует, однако начиная с 1 октября 2023 года ведется тестирование данной системы. Планируется, что электронные повестки начнут активно использоваться с целью проверки их эффективности, сообщает Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Электронные повестки отправят срочникам уже в весенний призыв с 1 апреля 2024 — когда повестка считается врученной

Электронные повестки отправят срочникам уже в весенний призыв с 1 апреля 2024 — когда повестка считается врученной

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