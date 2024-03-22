«Тело начнет разлагаться». На Урале участника СВО Вячеслава Сараева не могут похоронить два месяца — его мама вскрыла гроб

Родственники погибшего бойца Вячеслава Сараева отказываются от проведения похорон, пока не узнают точную причину его смерти. Они не верят в официальное объявление о причине смерти — болезни сердца, так как у бойца не было предыдущих проблем со здоровьем. Мать бойца вскрыла цинковый гроб и обнаружила на его теле синяки и ожоги, что вызвало подозрения.

Семья не доверяет полученной информации

Родственники обратились в Следственный комитет России, поскольку считают, что им скрывают правду о смерти Вячеслава. Документы по делу, по данным СКР, находятся в Ростове, но семья не доверяет этой информации. Специалисты подчеркивают, что окончательное заключение о причине смерти не выдается, и это может быть ключом для получения дополнительной финансовой поддержки от государства.

Администрация населенного пункта готова к проведению похорон, но родственники настаивают на выяснении обстоятельств смерти. Юристы подчеркивают, что семья имеет право на получение окончательного заключения о причине смерти и могут обратиться в вышестоящие структуры, если им будет отказано в этом, пишет Весь Искитим.