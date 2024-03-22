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Пенсионерам РФ до 25 марта 2024 переведут на карту разовую выплату с четырьмя нулями

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Пенсионерам РФ до 25 марта 2024 переведут на карту разовую выплату с четырьмя нулями
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

В начале марта в России пенсионеры получат разовые денежные выплаты в честь юбилеев, а тем, кто достиг 80 лет, увеличат пенсии на федеральном уровне. 

Размер выплат зависит от возраста

Размер выплат зависит от возраста: 90 лет - 15 000 рублей, 95 лет - 20 000 рублей, 100 лет и старше - 25 000 рублей. Также пенсии пенсионеров в возрасте 80 лет увеличат на 8100 рублей. Деньги будут перечислены на банковские карты или доставлены почтой. 

Эти поощрения призваны улучшить материальное положение пожилых граждан, помочь им справиться с финансовыми трудностями и обеспечить достойное старение. Поддержка со стороны государства признает вклад пенсионеров в развитие страны, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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