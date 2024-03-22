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В апреле будет сразу две пенсии. Пенсионеров ошарашили неожиданным сюрпризом

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В апреле будет сразу две пенсии. Пенсионеров ошарашили неожиданным сюрпризом
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Кроме двойной выплаты в апреле пенсионеров ожидает дополнительный бонус. Этот приятный сюрприз составит 10 тысяч рублей и будет начислен всем пожилым гражданам, связанным с памятными событиями - Днем Победы и Великой Отечественной войной. Эта дополнительная выплата приурочена к важным датам и призвана подчеркнуть государственное признание вклада ветеранов.

Изменения в графике выплат произойдут из-за майских праздников

Согласно заявлениям пенсионного эксперта Сергея Власова, такие изменения в графике выплат произойдут из-за майских праздников. В этом году первая часть майских каникул придется на период с 28 апреля по 1 мая. С учетом того, что суббота, 27 апреля, останется рабочей, многие пенсионеры получат свои пенсии за май в этот день. Таким образом, в апреле для них будет возможность получить две пенсии, что станет приятным бонусом для многих пожилых граждан, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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