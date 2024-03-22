С 23 марта новая льгота вводится для всех пенсионеров в возрасте от 50 лет

С 23 марта пенсионеры по всей России получат возможность бесплатно изучать английский язык в рамках специальных региональных клубов. Опытные преподаватели будут вести занятия, предлагая разнообразные форматы обучения: интенсивные курсы для серьезного изучения языка, ускоренные курсы для быстрого освоения определенных тем и клубы по интересам для общения на английском языке.

Программа доступна для пенсионеров в возрасте от 50 лет и старше

Программа доступна для пенсионеров в возрасте от 50 лет и старше, включая тех, кто получает пенсию за выслугу лет. Для участия в программе необходимо просто записаться по телефону.

Что касается бесплатных курсов английского языка для пенсионеров, то они будут запущены в регионах Урала и в столичном регионе, пишет ngnovoros.ru.