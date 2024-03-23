Указ подписан. Пенсионеров, у которых есть непрерывный трудовой стаж, ждет новый сюрприз

Пенсионерам готовятся ввести новые социальные программы, учитывающие продолжительность трудового стажа. По словам эксперта Сергея Власова, это значимый шаг, учитывая, что на практике стаж редко влияет на размер пенсии.

Однако в регионах пожилые граждане могут ожидать дополнительных бонусов за непрерывный трудовой стаж. Многие крупные предприятия уже вводят подобные программы, обещая выплаты по достижении пенсионного возраста, начиная с 60 лет.

Размер выплат будет зависеть от длительности работы

Размер выплат будет зависеть от длительности работы: от 15% до 45% от оклада при стаже от 5 до 15 лет. Власов также отмечает, что многие компании уже приняли подобные инициативы, предоставляя возможность получения бонусов даже тем, кто уже на пенсии.

Перспектива этих изменений обещает приятные сюрпризы для пенсионеров уже после 10 марта, сообщает ngnovoros.ru.