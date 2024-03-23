Озвучены новые пенсии: пожилые россияне будут удивлены

Март принесет приятные сюрпризы для определенных групп населения в России.

Кто получит дополнительные выплаты

Люди, достигшие 80 лет, получат удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Также установление I группы инвалидности принесет дополнительное пособие. Особое внимание уделяется пожилым людям старше 80 лет, которым полагается уход по закону. Эксперты подчеркивают, что добровольная уплата страховых взносов может помочь формировать собственную пенсию.

Увеличение выплат уже произошло для ряда категорий, включая «чернобыльцев» и ветеранов, а также произошла индексация ряда пособий.

Следует помнить, что каждый гражданин может влиять на размер будущей пенсии, принимая важные решения о своем финансовом будущем, пишет ngnovoros.ru.