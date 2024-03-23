Указ подписан. Пенсионерам с 24 марта 2024 зачислят на карты удержанные за 2020-2023 суммы

По сообщению пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, в ближайшее время пенсионеры получат дополнительные средства, которые были удержаны у них за последние четыре года (с 2020 по 2023 год).

Деньги вернут тем, кто оформлял налоговый вычет при покупке недвижимости

Эти деньги вернут тем, кто оформлял налоговый вычет при покупке недвижимости. Пенсионеры, которые вышли на пенсию после приобретения недвижимости, также могут воспользоваться этим вычетом. Им предоставляется льгота возврата средств за четыре года, в отличие от обычного трехлетнего срока.

Заявления на возврат можно подавать в налоговой службе или через предыдущего работодателя.

Ожидается, что сумма возврата будет различной. Например, если последняя зарплата на последнем месте работы пенсионера составляла около 30 тысяч рублей, то выплата может составить примерно 180 тысяч рублей или даже больше.

Те, кто уже получил одобрение для возврата, начнут получать выплаты на карты с 24 марта, пишет ngnovoros.ru.