Долгожданный сюрприз: что ждет неработающих пенсионеров в России

Будущим пенсионерам России поступили обнадеживающие известия: с 11 марта 2024 года размер их пенсий увеличится на 7,5 процента. По данным «Известий», средняя сумма страховой пенсии для неработающих пожилых граждан составит 23 449 рублей.

Страховая пенсия по старости включает в себя две составляющие: фиксированную и страховую. Величина страховой части зависит от трудового стажа, заработка до 2002 года и пенсионных взносов после этой даты.

Предполагается увеличение фиксированной выплаты и повышение пенсионного коэффициента

Предполагается увеличение фиксированной выплаты с 7567,33 до 8134,88 рубля в следующем году. Также в планах есть повышение пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля в 2024 году. Этот коэффициент используется для расчета страховой части пенсии и зависит от взносов работодателя в Социальный фонд.

Решение, подтвержденное президентом РФ, будет официально закреплено законодательно, а дополнительные затраты уже учтены в проекте федерального бюджета на 2024 год. Общие расходы на поддержку пожилых граждан составят около 234 миллиардов рублей.