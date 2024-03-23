Под полным запретом: всех пенсионеров, доживших до 60 лет, ждет новый сюрприз

Важное уведомление было сделано для пенсионеров и людей старше 60 лет с целью обеспечения финансовой безопасности перед введением новых норм и правил.

Была выявлена новая схема мошенничества

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов отмечает, что была выявлена новая схема мошенничества, нацеленная на неопытных граждан. По всей стране пожилые люди начинают получать телефонные звонки от незнакомцев, предлагающих им «компенсацию« за их депозит. Мошенники пытаются вызвать беспокойство и тревогу, утверждая, что необходимо снять все деньги со счета и перевести их на »безопасный» новый счет. Эта схема явно нацелена на людей старше 60 лет, и если деньги будут переведены, то вернуть их будет крайне сложно.

В связи с этим специалист рекомендует пожилым гражданам строго придерживаться правила: не отвечать на такие звонки и не реагировать на предложения по переводу средств. Важно передать это предупреждение своим старшим родственникам и друзьям, чтобы предотвратить возможные случаи мошенничества, сообщет ngnovoros.ru.