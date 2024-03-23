На этот раз всем – и работающим, и неработающим. Пенсионеров ждет неожиданный сюрприз в апреле

Согласно пенсионному эксперту Сергею Власову, апрель принесет российским пенсионерам радостное событие, затрагивающее как неработающих, так и работающих граждан. Новые цифры, утвержденные властями, приносут хорошие перспективы. Индексация, запланированная на середину весны, коснется социальных пенсий и государственного обеспечения.

Прибавку получат все категории пенсионеров

По заявлению правительства, социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению увеличатся на 7,5 процента по сравнению с индексацией страховых пенсий в январе. Интересно, что прибавку получат все категории пенсионеров, в отличие от страховых пенсий, где есть исключения для работающих пенсионеров. Прибавка будет начислена как для пенсий по старости, так и для инвалидных и выплат по случаю потери кормильца.

По оценкам Власова, в результате индексации социальная пенсия по старости должна увеличиться до 7 689 рублей. Такие пенсии обычно назначаются на пять лет позже стандартного пенсионного возраста для тех, кто не достиг стажа для страховой пенсии. Пенсия для детей-инвалидов или инвалидов первой группы с детства составит уже 18 455 рублей, а для случаев потери кормильца, таких как смерть одинокой матери или обоих родителей, будет выплачиваться 15 380 рублей, пишет ngnovoros.ru.