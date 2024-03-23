По 10 тысяч рублей вместе с пенсией в апреле: всех пенсионеров обрадовали

Как сообщает ngnovoros.ru, в предстоящем апреле пенсионеры ожидают приятное улучшение своего финансового положения. Это будет особенно приятно для тех, кто активно занят на пенсии или имеет дополнительный источник дохода.

Пенсионеры получат дополнительные 10 000 рублей из двух разных источников

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов подчеркивает, что в этом месяце пенсионеры получат дополнительные 10 000 рублей из двух разных источников.

Одно из направлений этой выплаты – это поддержка для тех, кто выбрал статус самозанятого. Этот выбор становится все более распространенным среди российских граждан. Пенсионеры, переходящие на этот статус, получат бонус в размере 10 000 рублей на свой счет. Эти средства можно будет использовать для снижения налоговых обязательств, что станет значительным плюсом для их финансового благополучия.

Другое направление дополнительной выплаты связано с грядущим празднованием Дня Победы. В преддверии этого важного события ветераны и другие граждане, имеющие историческую связь с событиями Великой Отечественной войны, также получат дополнительные 10 000 рублей сверх своей пенсии.