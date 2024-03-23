Информинг » В России » По 10 тысяч рублей вместе с пенсией в апреле: всех пенсионеров обрадовали

По 10 тысяч рублей вместе с пенсией в апреле: всех пенсионеров обрадовали

Image 16+
По 10 тысяч рублей вместе с пенсией в апреле: всех пенсионеров обрадовали
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Как сообщает ngnovoros.ru, в предстоящем апреле пенсионеры ожидают приятное улучшение своего финансового положения. Это будет особенно приятно для тех, кто активно занят на пенсии или имеет дополнительный источник дохода. 

Пенсионеры получат дополнительные 10 000 рублей из двух разных источников

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов подчеркивает, что в этом месяце пенсионеры получат дополнительные 10 000 рублей из двух разных источников.

Одно из направлений этой выплаты – это поддержка для тех, кто выбрал статус самозанятого. Этот выбор становится все более распространенным среди российских граждан. Пенсионеры, переходящие на этот статус, получат бонус в размере 10 000 рублей на свой счет. Эти средства можно будет использовать для снижения налоговых обязательств, что станет значительным плюсом для их финансового благополучия.

Другое направление дополнительной выплаты связано с грядущим празднованием Дня Победы. В преддверии этого важного события ветераны и другие граждане, имеющие историческую связь с событиями Великой Отечественной войны, также получат дополнительные 10 000 рублей сверх своей пенсии.

Информационное агентство «Informing»

«Тело начнет разлагаться». На Урале участника СВО Вячеслава Сараева не могут похоронить два месяца — его мама вскрыла гроб

«Тело начнет разлагаться». На Урале участника СВО Вячеслава Сараева не могут похоронить два месяца — его мама вскрыла гроб

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
По 10 тысяч рублей вместе с пенсией в апреле: всех пенсионеров обрадовали

Сегодня, 05:48

Указ подписан. Пенсионерам с 24 марта 2024 зачислят на карты удержанные за 2020-2023 суммы

Сегодня, 05:23

Озвучены новые пенсии: пожилые россияне будут удивлены

Сегодня, 04:33

С 23 марта у выехавших за город права станут внезапно сразу недействительными: готовьтесь к сюрпризу

Сегодня, 04:13

Пенсионеров обрадуют: Татьяна Голикова озвучила новый размер пенсии

Сегодня, 02:58

Льготы женам участников СВО-2024: какие меры поддержки или выплаты предоставляет государство

Сегодня, 01:23

На этот раз всем – и работающим, и неработающим. Пенсионеров ждет неожиданный сюрприз в апреле

Сегодня, 00:53

Долгожданный сюрприз: что ждет неработающих пенсионеров в России

Сегодня, 00:13

В апреле будет сразу две пенсии. Пенсионеров ошарашили неожиданным сюрпризом

Вчера, 23:08

Пенсионерам РФ до 25 марта 2024 переведут на карту разовую выплату с четырьмя нулями

Вчера, 23:08

С 23 марта новая льгота вводится для всех пенсионеров в возрасте от 50 лет

Вчера, 22:23

Весенний призыв в 2024 году: срок, призывной возраст, новые штрафы, электронные реестры, кого точно призовут, кого нет с 1 апреля

Вчера, 13:28

«Тело начнет разлагаться». На Урале участника СВО Вячеслава Сараева не могут похоронить два месяца — его мама вскрыла гроб

Вчера, 13:03

Как выглядит могила Дмитрия Уткина: где он похоронен, какой памятник оркестр установит «Первому и «Девятому» — почему ЕС исключили из санкционного списка

Вчера, 08:24

Выплаты уже с 1 апреля: неработающих пенсионеров РФ ждет приятный сюрприз

Вчера, 00:53

Что обязательно сделать жене и матери, чтобы воин вернулся живым с войны? Народные приметы 22 марта 2024 в праздник Сорок сороков

21-03-2024, 22:58

Долгожданное решение принято: пожилые россияне получат по 8 000 рублей

21-03-2024, 18:28

Мишустин назвал размер новой пенсии: все ахнули, узнав ее

21-03-2024, 14:28

Серьезные изменения в политике платежей крупных маркетплейсов России. Новость затронет всех любителей быстрых онлайн покупок на Ozon или Wildberries

21-03-2024, 14:13

Даже неработающим: российских пенсионеров от 60 лет в марте ждет дополнительная выплата

21-03-2024, 12:48

Новости партнеров
2023
ru-RU