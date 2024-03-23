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С 23 марта у выехавших за город права станут внезапно сразу недействительными: готовьтесь к сюрпризу

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С 23 марта у выехавших за город права станут внезапно сразу недействительными: готовьтесь к сюрпризу
В России
Фото: @freepik / freepik.com

В ближайшие выходные автолюбителей ожидает неожиданное изменение, которое может повлечь за собой негативные последствия. Согласно экспертам, многие водители могут столкнуться с ситуацией, когда их водительские права внезапно станут недействительными. 

Неприятная мера затронет владельцев автомобилей, попавших в специальный список

Неприятная мера затронет владельцев автомобилей, попавших в специальный список, основанный на данных службы судебных приставов о должниках по всей стране. С 23 марта в регионах начнутся рейды для активного поиска должников. Приморский край не станет исключением, где около полумиллиона людей имеют задолженности по налогам, что составляет примерно четверть населения. 

Для поиска нарушителей приставы задействуют специальные комплексы, сканирующие номера проезжающих мимо автомобилей. Эти устройства будут установлены, в том числе, на выездах из городов, чтобы охватить максимальное количество машин. При совпадении номера с базой данных машина будет остановлена, и водителю будет предложено два варианта: погасить долг на месте или столкнуться с временной приостановкой водительских прав до полного погашения долга, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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