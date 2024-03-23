Пенсионеров обрадуют: Татьяна Голикова озвучила новый размер пенсии

Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда, размер пенсии достигнет 18 521 рубля. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова подтвердила, что увеличение выплат будет согласовано с планируемыми параметрами бюджета.

Для получения страховой пенсии необходимо соблюдать определенные условия

Для этого потребуется достижение определенного возраста. Для женщин это 60 лет, а для мужчин - 65 лет. Однако эти возрастные границы начнут действовать только с 2028 года, и сейчас находится в силе переходный период. Пмимо того, для выхода на пенсию в 2024 году необходимо иметь трудовой стаж не менее 14 лет, а в 2025 году эта цифра увеличится до 15 лет, уточняет ngnovoros.ru.