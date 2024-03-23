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Льготы женам участников СВО-2024: какие меры поддержки или выплаты предоставляет государство

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Льготы женам участников СВО-2024: какие меры поддержки или выплаты предоставляет государство
В России
Фото: @Drazen Zigic / freepik.com

Некоторые из мер поддержки, установленных нормами действующего российского законодательства для участников СВО и их семей 

Предоставление бесплатной юридической помощи по различным вопросам, включая оформление и получение выплат, кредитование и списание долгов, а также признание погибшего или пропавшего без вести участника СВО.

Выделение ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка участника СВО до 3-летнего возраста ребенка или окончания периода военной службы отца. Выплата компенсации при потере кормильца и пособия на детей из семьи участника СВО, погибшего или пропавшего без вести при исполнении боевых задач.

Предоставление права вдовам ветеранов СВО на получение всех мер государственной поддержки независимо от состава семьи после смерти супруга.

Компенсация услуг ЖКХ в размере 60% от общей суммы ежемесячного платежа, включая компенсацию за ремонт индивидуальных жилых домов. Право на пользование служебным жильем членами семьи военнослужащего, направленного в зону СВО, и предоставление компенсации за аренду жилья, если оно является съемным.

Предоставление трудовых гарантий супруге участника СВО, включая запрет на привлечение к ночным сменам, внеурочной работе и преимущественное право трудоустройства в госучреждения и воинские части. Право на 50% льготу за обучение в автошколе в ряде регионов страны. Право на первоочередное устройство ребенка в детский сад и в школу.

Информационное агентство «Informing»

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