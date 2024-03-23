Будет ли вторая волна мобилизации на СВО в России: Госдума ответила

В конце марта в интернете начали появляться слухи о возможной новой волне мобилизации на территории Российской Федерации. Однако официальных подтверждений этой информации не было.

В настоящее время нет необходимости в мобилизации

Член комитета Госдумы Виктор Заварзин проинформировал, что распространяемая информация на эту тему является ложной. Он отметил, что в настоящее время нет необходимости в мобилизации, так как бойцов достаточно и количество контрактников удовлетворяет потребности Минобороны РФ.

О возможной мобилизации упоминал ранее военкор «Тринадцатый», однако официальных подтверждений этой информации также не было. Средства массовой информации в Украине также упоминали о возможной группировке войск ВС РФ для наступления, но среди командования ВСУ ожидали, что ВС РФ не будут направлять на это свои силы.

Ряд слухов о мобилизации связан с появлением в сети «приказа» министра обороны Сергея Шойгу о необходимости проведения мобилизации после выборов президента Российской Федерации.

Однако председатель Госдумы России по вопросам обороны Андрей Картаполов назвал это настоящей «глупостью» и заявил, что мобилизации в ближайшее время не планируется, пишет Весь Искитим.