Кто может претендовать на получение пособия по безработице — размер выплаты в 2024 году

В России пособие по безработице выплачивается не более 12 месяцев, пишет vesiskitim.ru.

Кто может претендовать на пособие по безработице в России в 2024 году?

Право на получение пособия имеют:

Граждане, лишившиеся работы по независящим от них причинам;

Россияне, уволенные по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, по состоянию здоровья, в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 3 лет, а также в связи с переездом;

Граждане, окончившие учебные учреждения и не имеющие работы;

Граждане, впервые ищущие работу;

Самозанятые граждане, прекратившие свою деятельность.

Не могут претендовать на пособие:

Граждане, уволенные за виновные действия;

Граждане, которые не пришли в центр занятости без уважительной причины;

Граждане, отказавшиеся от двух предложений подходящей работы;

Россияне, которые получают пенсию по старости;

Те, кто состоит на учете в качестве индивидуальных предпринимателей;

Граждане, осужденные к исправительным работам;

Получатели стипендии.

Размер пособия по безработице в 2024 году

Размер пособия зависит от таких факторов, как:

Стаж работы: 1 год и более — 75% от среднего заработка за последние 3 месяца;

менее 1 года — 50% от среднего заработка. Периода выплаты: первые 3 месяца — 75% или 50% от среднего заработка;

следующие 3 месяца — 60% или 40% от среднего заработка;

далее — минимальный размер пособия (максимальный: 13 751 руб.; минимальный: 1 613 руб.)

Кто может получить повышенные пособия: