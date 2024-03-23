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Кто может претендовать на получение пособия по безработице — размер выплаты в 2024 году

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Кто может претендовать на получение пособия по безработице — размер выплаты в 2024 году
В России
Фото: freepik.com

В России пособие по безработице выплачивается не более 12 месяцев, пишет vesiskitim.ru.

Кто может претендовать на пособие по безработице в России в 2024 году?

Право на получение пособия имеют:

  • Граждане, лишившиеся работы по независящим от них причинам;
  • Россияне, уволенные по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, по состоянию здоровья, в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 3 лет, а также в связи с переездом;
  • Граждане, окончившие учебные учреждения и не имеющие работы;
  • Граждане, впервые ищущие работу;
  • Самозанятые граждане, прекратившие свою деятельность.

Не могут претендовать на пособие:

  • Граждане, уволенные за виновные действия;
  • Граждане, которые не пришли в центр занятости без уважительной причины;
  • Граждане, отказавшиеся от двух предложений подходящей работы;
  • Россияне, которые получают пенсию по старости;
  • Те, кто состоит на учете в качестве индивидуальных предпринимателей;
  • Граждане, осужденные к исправительным работам;
  • Получатели стипендии.

Размер пособия по безработице в 2024 году

Размер пособия зависит от таких факторов, как:

  1. Стаж работы:
    • 1 год и более — 75% от среднего заработка за последние 3 месяца;
    • менее 1 года — 50% от среднего заработка.
  2. Периода выплаты:
    • первые 3 месяца — 75% или 50% от среднего заработка;
    • следующие 3 месяца — 60% или 40% от среднего заработка;
    • далее — минимальный размер пособия (максимальный: 13 751 руб.; минимальный: 1 613 руб.)

Кто может получить повышенные пособия:

  1. Люди предпенсионного возраста: 80% от среднего заработка;
  2. Граждане, уволенные с предприятий оборонно-промышленного комплекса: 75% от среднего заработка в течение года;
  3. Россияне, потерявшие работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: 100% от среднего заработка.

Информационное агентство «Informing»

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