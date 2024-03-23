Кто может претендовать на получение пособия по безработице — размер выплаты в 2024 году

В России пособие по безработице выплачивается не более 12 месяцев, пишет vesiskitim.ru.
Кто может претендовать на пособие по безработице в России в 2024 году?
Право на получение пособия имеют:
- Граждане, лишившиеся работы по независящим от них причинам;
- Россияне, уволенные по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, по состоянию здоровья, в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 3 лет, а также в связи с переездом;
- Граждане, окончившие учебные учреждения и не имеющие работы;
- Граждане, впервые ищущие работу;
- Самозанятые граждане, прекратившие свою деятельность.
Не могут претендовать на пособие:
- Граждане, уволенные за виновные действия;
- Граждане, которые не пришли в центр занятости без уважительной причины;
- Граждане, отказавшиеся от двух предложений подходящей работы;
- Россияне, которые получают пенсию по старости;
- Те, кто состоит на учете в качестве индивидуальных предпринимателей;
- Граждане, осужденные к исправительным работам;
- Получатели стипендии.
Размер пособия по безработице в 2024 году
Размер пособия зависит от таких факторов, как:
- Стаж работы:
- 1 год и более — 75% от среднего заработка за последние 3 месяца;
- менее 1 года — 50% от среднего заработка.
- Периода выплаты:
- первые 3 месяца — 75% или 50% от среднего заработка;
- следующие 3 месяца — 60% или 40% от среднего заработка;
- далее — минимальный размер пособия (максимальный: 13 751 руб.; минимальный: 1 613 руб.)
Кто может получить повышенные пособия:
- Люди предпенсионного возраста: 80% от среднего заработка;
- Граждане, уволенные с предприятий оборонно-промышленного комплекса: 75% от среднего заработка в течение года;
- Россияне, потерявшие работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: 100% от среднего заработка.