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Вскрылись личности четверых террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холл» — граждане Таджикистана — их фото

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Вскрылись личности четверых террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холл» — граждане Таджикистана — их фото
В России
Фото: freepik.com

Раскрыты личности четверых из шести предполагаемых участников теракта в ТРЦ Крокус Сити Холл. Предоставлены их фотографии и возраст. Известно, что четверо из шести подозреваемых в участии в теракте в ТРЦ Крокус Сити Холл являются гражданами Таджикистана, как сообщает Telegram-канал Baza.

Ниже приведены имена подозреваемых и их возраст:

  1. Насридинов Махмадрасул — 37 лет.
  2. Исмонов Ривожидин — 51 год.
  3. Сафолзода Шохинджонн — 21 год.
  4. Назаров Рустам — 29 лет.

Источник фото: @bazabazon 

Источник фото: @bazabazon 

Пока остается неизвестным, кто из указанных лиц был задержан. Ранее сообщалось, что предполагаемые террористы были молодыми мужчинами, славянской национальности, выше среднего роста. По данным СМИ, у них были бороды и усы, которые, по словам свидетелей, могли быть накладными.

Также сообщалось, что преступники были одеты в военную одежду, включая высокие сапоги-берцы. Минздрав Московской области опубликовал список госпитализированных в результате трагедии, доступный на официальном сайте ведомства. МЧС также опубликовал свой список пострадавших, в который вошли 99 человек, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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