Теракт в «Крокус Сити Холл» совершили граждане Таджикистана: погибли как минимум 83 человека – ориентировка и список находящих в больницах

Следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета России, совместно с оперативными подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности, находятся на месте происшествия, где работают над расследованием. Следственный комитет России информирует о проведении осмотра тел погибших, отмечая, что число жертв может быть больше, чем первоначально сообщалось.

В больницах находится 126 человек

Также осуществляется изъятие записей с камер видеонаблюдения. Министерство внутренних дел России распространило ориентировку с данными о подозреваемых в теракте. Согласно этой информации, преступники, являющиеся гражданами Таджикистана и проживающие в Ярославской, Ивановской и Самарской областях, могут быть вооружены и иметь взрывчатые вещества. По данным Минздрава Московской области, в больницах находится 126 человек, нуждающихся в донорской крови.

Начнет работу Центр Помощи

Список пострадавших, пребывающих в медицинских учреждениях Подмосковья после теракта, доступен по ссылке. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 10 утра в БЦ «Кубик» начнет работу Центр Помощи, расположенный в помещениях фонда защитников отечества, что находится в 5 минутах от ТРЦ «Крокус Сити Холл». Там родственники пострадавших и погибших смогут получить всю необходимую информацию.

Для справок доступен телефон горячей линии: 122-0, а также для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30. Также в это время будет опубликован список идентифицированных погибших, сообщает Весь Искитим.