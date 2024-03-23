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«В упор расстреливали»: 83 человека погибли при теракте в «Крокус сити холл» в Красногорске — фото подозреваемых и истории выживших

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«В упор расстреливали»: 83 человека погибли при теракте в «Крокус сити холл» в Красногорске — фото подозреваемых и истории выживших
В России
Источник фото: @ostorozhno_novosti

Теракт на концерте «Пикника» в «Крокус сити холле» унес жизни как минимум 83 человек, включая 3-х детей. Страшное происшествие произошло перед выступлением, сами музыканты остались целы, покинув экстренно здание. Зрители стали заложниками ужасной ситуации. 

Удалось выжить чудом

Террористы подстерегали их у выхода внизу, в то время как сверху следили за развитием событий и затем открывали огонь. Одна из выживших рассказала, что ей удалось выжить чудом. В описанный момент она поднялась на площадку, увидев, как террорист расстреливает идущих к сцене людей. Внезапно молодой человек прыгнул на террориста, отнял автомат, выиграл ценные секунды, в которые более десяти человек успели выбежать на улицу. 

BAZA опубликовал фотороботы предполагаемых преступников. Также появился список выживших, которые в данное время находятся в больнице. Большинство из них - это жители Красногорска, но также есть люди из Химок, Москвы, Одинцово.

Источник фото: vesiskitim.ru

Информационное агентство «Informing»

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