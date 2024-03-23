Кто может претендовать на получение пособия по безработице — размер выплат в 2024 году

В России в 2024 году на пособие по безработице могут претендовать следующие категории граждан:

Граждане РФ, потерявшие работу по независящим от них причинам. Граждане, уволенные по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, по состоянию здоровья, в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 3 лет, а также в связи с переездом в другую местность вместе с супругом (супругой), переездом в другую местность для работы или обучения. Граждане, окончившие образовательные учреждения и не имеющие работы. Граждане, впервые ищущие работу. Самозанятые граждане, прекратившие свою деятельность.

Не могут претендовать на пособие по безработице:

Граждане, уволенные за виновные действия. Граждане, не явившиеся в центр занятости без уважительной причины. Граждане, отказавшиеся от двух предложений подходящей работы. Те, кто получает пенсию по старости. Те, кто состоит на учете в качестве индивидуальных предпринимателей. Граждане, осужденные к исправительным работам. Граждане, получающие стипендию.

Размер пособия по безработице в 2024 году зависит от стажа работы и периода выплаты. Максимальный размер составляет 13 751 рубль, а минимальный - 1 613 рублей. Повышенные пособия могут быть выплачены предпенсионерам, лицам, уволенным с предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также гражданам, потерявшим работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, уточняет Весь Искитим.