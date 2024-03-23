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Кто может претендовать на получение пособия по безработице — размер выплат в 2024 году

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Кто может претендовать на получение пособия по безработице — размер выплат в 2024 году
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

В России в 2024 году на пособие по безработице могут претендовать следующие категории граждан:

  1. Граждане РФ, потерявшие работу по независящим от них причинам.
  2. Граждане, уволенные по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, по состоянию здоровья, в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 3 лет, а также в связи с переездом в другую местность вместе с супругом (супругой), переездом в другую местность для работы или обучения.
  3. Граждане, окончившие образовательные учреждения и не имеющие работы.
  4. Граждане, впервые ищущие работу.
  5. Самозанятые граждане, прекратившие свою деятельность.

Не могут претендовать на пособие по безработице:

  1. Граждане, уволенные за виновные действия.
  2. Граждане, не явившиеся в центр занятости без уважительной причины.
  3. Граждане, отказавшиеся от двух предложений подходящей работы.
  4. Те, кто получает пенсию по старости.
  5. Те, кто состоит на учете в качестве индивидуальных предпринимателей.
  6. Граждане, осужденные к исправительным работам.
  7. Граждане, получающие стипендию.

Размер пособия по безработице в 2024 году зависит от стажа работы и периода выплаты. Максимальный размер составляет 13 751 рубль, а минимальный - 1 613 рублей. Повышенные пособия могут быть выплачены предпенсионерам, лицам, уволенным с предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также гражданам, потерявшим работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, уточняет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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