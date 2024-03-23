Все серьезно: россиян призвали в воскресенье покинуть свои дома

Меркурий, достигнув своей наивысшей восточной элонгации относительно Солнца 24 марта, представляет уникальную возможность для наблюдения за ночным небом. Это время, когда планету можно увидеть на самом высоком пункте над вечерним западным небом.

Где можно получить лучший вид на это астрономическое шоу

Для наилучшего наблюдения за Меркурием ученые рекомендуют покинуть города и отправиться в места без светового загрязнения. В таких местах небо будет ясным, и вы сможете получить лучший вид на это астрономическое шоу.

Не упустите возможность погрузиться в космическую атмосферу и насладиться этим уникальным зрелищем! Планетарные наблюдения всегда впечатляют и могут стать незабываемым опытом для всех любителей астрономии, пишет ngnovoros.ru.