Немедленно отключайте: важное заявление для всех пользователей «Сбербанк.Онлайн»

Финансовые мошенники снова активизировались, предлагая новую хитроумную схему обмана, которая угрожает безопасности ваших финансов. В этот раз злоумышленники воспользуются функцией трансляции экрана во время видеозвонков через мессенджеры, чтобы получить доступ к вашим банковским данным. Их стратегия заключается в создании фальшивых аккаунтов, заслуживающих доверия, которые представляются сотрудниками банка, особенно Сбербанка.

Под предлогом обновления мобильного приложения мошенники уговаривают жертву включить режим демонстрации экрана

Под предлогом обновления мобильного приложения они уговаривают жертву включить режим демонстрации экрана, утверждая, что это необходимо для активации системы диагностики счета. На самом деле через трансляцию экрана мошенники получают доступ к вашим реквизитам карт, балансам счетов и кодам из СМС-сообщений от банка. Это может привести к серьезным финансовым потерям и утечке конфиденциальной информации.

Будьте начеку и остерегайтесь подобных запросов, особенно если они приходят от неизвестных лиц. Никогда не предоставляйте свои банковские данные или доступ к устройствам без достаточной проверки подлинности запроса. Помните, что безопасность вашего счета и конфиденциальная информация должны быть вашими приоритетами, сообщает ngnovoros.ru.