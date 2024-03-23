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Эксперт: пожилым гражданам 1953-1966 года рождения положена разовая выплата

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Эксперт: пожилым гражданам 1953-1966 года рождения положена разовая выплата
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Россиянам объявлены новые условия получения финансовой помощи. Юрист Дарья Тихонова сообщила о возможности одноразовой выплаты определенным пенсионерам уже в 2024 году. 

Необходимо иметь накопления, сформированные с 2002 по 2004 годы

Речь идет о мужчинах, родившихся с 1953 по 1966 год, и женщинах, родившихся с 1957 по 1966 год. Чтобы получить эту выплату, необходимо иметь накопления, сформированные с 2002 по 2004 годы. Накопления можно распределить на ежемесячные выплаты, дополняющие обычную пенсию, либо получить всю сумму одноразово. 

Пенсионерам доступна одноразовая выплата, если их накопления не превышают пять процентов от страховой пенсии по старости, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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