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Фото четырех подозреваемых в теракте в &quot;Крокусе&quot; — что они говорят и как выглядят

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Фото четырех подозреваемых в теракте в &quot;Крокусе&quot; — что они говорят и как выглядят
В России
Фото: @freepik / freepik.com

В сети появились кадры с задержанием преступников, подозреваемых в теракте в «Крокусе», двое из которых дали комментарии по поводу теракта. 

Преступники знали, что убивать придется любых людей

Оказалось, что связь с заказчиками они поддерживали через Telegram. Все утверждают, что совершили страшное преступление из отчаяния и невозможности заработать иначе. Прожив месяц в Москве, перебиваясь на копейки, они без раздумий приняли предложение подзаработать. Хотя знали, что придется убивать людей, но это не остановило их. Оперативники выяснили, что преступники знали, что убивать придется любых людей. 

Все четверо были замечены в «Рено» при попытке скрыться через Брянскую область. Спасать преступников, по словам оперативников, пытались украинцы, предоставив им окно. Однако Украина отрицает свою причастность к этому, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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