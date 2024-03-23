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Путин обратился к россянам по теракту «Крокус Сити Холл» спутся 19 часов после трагедии

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Путин обратился к россянам по теракту «Крокус Сити Холл» спутся 19 часов после трагедии
В России
Источник фото: Владимир Путин

По данным Следственного комитета погибли 115 человек, однако паблик «112» утверждает о 150 погибших, а Маргарита Симоньян называет число в 143 человека.

ФСБ задержала уже 11 человек, включая четверых, совершивших теракт. Их арест произошел в Брянской области, откуда они собирались бежать в Украину. По различным данным, все исполнители теракта являются гражданами Таджикистана. Однако некоторые утверждают, что все четверо также имеют российское гражданство.

Названные имена террористов вызывают противоречия. Например, Рустам Назаров, названный одним из них, провел весь вечер 22 марта в Самаре. Тем временем МВД Таджикистана сообщило, что двое других, Риводжиддин Исмонов и Махмадрасул Насридинов, находятся в Таджикистане.

Маргарита Симоньян опубликовала видео допросов двух задержанных по подозрению в совершении теракта. Один из них представился как Шамсиддин Файзуллин, родившийся в 1998 году. Они заявили, что стреляли в людей за деньги.

Владимир Путин дал оценку теракту

Президент России выступил с обращением к россиянам в 15:30. Владимир Путин дал оценку теракту спустя почти 20 часов после расстрела людей в «Крокусе». Путин объявил 24 марта днем траура в России и выразил соболезнование. Он отметил, что столкновение было не просто терактом, а хладнокровным убийством, пообещав наказать всех заказчиков и исполнителей, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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