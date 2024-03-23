Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 150 — в Сети появился список погибших

Прсле теракта в Москве с каждой минутой число жертв растет. Сначала цифра по числу жертв только подбиралась к сотне, сейчас же их число достигло 150 человек, по данным телегарм-канала «112». Авторы издания не исключают, что число жертв будет увеличиваться, поскольку погибших находят в туалетах, на лестницах черного выхода. Появился в Сети и список погибших, фото которых предоставлены Минздравом.

Всем семьям, потерявшим близких, будут выплачены денежные компенсации

На месте происшествия в данное время находятся не только спасатели и медики, но и представители власти, включая губернатора Андрея Воробьева. Он подчеркивает, что всем семьям, потерявшим близких, будут выплачены денежные компенсации. Мэр же отметил, что будет оказана помощь в организации похорон.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером в пятницу. Неизвестные с оружием 22 марта ворвались в здание и начали расстреливать людей, они палили по каждому, кто двигался или оставался на месте. Затем прозвучали несколько взрывов, начался сильный пожар.