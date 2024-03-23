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Как выглядит уничтоженный «Крокус Сити Холл», где погибли более 150 человек – опубликованы фото и видео

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Как выглядит уничтоженный «Крокус Сити Холл», где погибли более 150 человек – опубликованы фото и видео
В России
Источник фото: rbc.ru

По последним данным, в результате теракта погибли более 150 человек, как сообщает Следственный комитет России. 

СК опубликовал видео «Крокуса» изнутри. В МЧС России также выложили фотографии обрушенного зала. 

Аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас» активно работают в настоящее время на месте обрушения. Ими разобран 41 кубический метр завалов.

Продолжается тушение очагов пожара

В настоящее время продолжается тушение очагов пожара. Горит кровля на втором, а также третьем этажах, общая площадь горения составляет 500 кв. метров.

С родственниками погибших работают психологи. Для оказания психологической помощи была даже запущена горячая линия по номеру 8-800-775-17-17. На данный момент туда обратились 815 человек, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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