Видео допроса предполагаемого главаря террористов из «Крокуса»: жертв больше, чем в Норд-Ост — погибли минимум 150 человек

В Сети появилось видео допроса виновников трагедии, включая предполагаемого главаря. Президент Путин заявил, что террористы, непосредственно участвовавшие в нападении, задержаны. На фото, сделанном со стоп-кадра видео, предполагаемый главарь изображен справа. Слова президента передает Telegram-канал «Кремль. Новости», подтверждая задержание участников нападения.

Видеозаписи с допросом двух подозреваемых появились в сети

Видеозаписи с допросом двух подозреваемых также появились в сети. Один из них, предполагаемый главарь, как утверждает Маргарита Симоньян, проходит допрос через переводчика, поскольку не владеет русским языком. Он винит в событиях определенного Абдулу, с которым познакомился через Telegram и у которого купил автомобиль для работы в такси. Другой задержанный, 26-летний мужчина, признался, что пошел на преступление, чтобы заработать. Через Telegram ему предложили заработать 500 тысяч рублей за убийство любого человека. Он также рассказал, что вышел на них через проповедника или его помощника.

Трагедия произошла 22 марта в «Крокусе», в результате которой погибли не менее 150 человек, что превышает количество жертв трагедии с «Норд-Остом» (тогда погибли 130 человек), уточняет Весь Искитим.