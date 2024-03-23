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«Убивал за полмиллиона»: допрос подозреваемого в теракте в «Крокусе» — всех сдал

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«Убивал за полмиллиона»: допрос подозреваемого в теракте в «Крокусе» — всех сдал
В России
Фото: @Racool_studio / freepik.com

Один из задержанных в Брянской области, уроженец Таджикистана, пытался скрыться на дереве, но был ловко задержан. Он рассказал, что получил предложение заработать 500 тысяч рублей на убийстве людей через Telegram. 

Задача - убивать любых людей без различия

В допросе, опубликованном в сети, видно, как подозреваемый, трясущийся от страха, отвечает на вопросы оперативников. Он признался, что его нашли через помощника проповедника, который предложил подзаработать. Координаты и оружие были предоставлены, а в качестве аванса было выдано 250 тысяч рублей. Задача была ясна - убивать любых людей без различия.

Напомним, что трагедия в Красногорске произошла 22 марта вечером во время концерта группы «Пикник», когда неизвестные ворвались в зал и начали стрелять по посетителям. Погибли 115 человек, их число может увеличиться, а десятки находятся в больницах с различными травмами, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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