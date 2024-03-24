Эксперт: пожилым россиянам 1953-1966 года рождения положена разовая выплата

Российские пенсионеры — мужчины, родившиеся в период с 1953 по 1966 год, и женщины, родившиеся с 1957 по 1966 год, — могут рассчитывать на одноразовую выплату пишет ngnovoros.ru.

Однако, как сообщила юрист Дарья Тихонова, для получения денег есть условия. Необходимо, чтобы накопления были сформированы в период с 2002 по 2004 год. Есть два варианта распределения накоплений. В первом случае сумму распределят на ежемесячные выплаты, которые будут начисляться к обычной пенсии.

Во втором случае пожилые люди смогут получить всю сумму за одну выплату, но надо, чтобы размер накоплений не превышал пяти процентов от страховой пенсии по старости.