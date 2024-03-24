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Эксперт: пожилым россиянам 1953-1966 года рождения положена разовая выплата

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Эксперт: пожилым россиянам 1953-1966 года рождения положена разовая выплата
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Вечерний курьер

Российские пенсионеры — мужчины, родившиеся в период с 1953 по 1966 год, и женщины, родившиеся с 1957 по 1966 год, — могут рассчитывать на одноразовую выплату пишет ngnovoros.ru. 

Однако, как сообщила юрист Дарья Тихонова, для получения денег есть условия. Необходимо, чтобы накопления были сформированы в период с 2002 по 2004 год. Есть два варианта распределения накоплений. В первом случае сумму распределят на ежемесячные выплаты, которые будут начисляться к обычной пенсии. 

Во втором случае пожилые люди смогут получить всю сумму за одну выплату, но надо, чтобы размер накоплений не превышал пяти процентов от страховой пенсии по старости.

Информационное агентство «Informing»

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