Пенсионерам придет приятная сумма: выплата положена всем с 24 марта 2024

Пенсионеры получают приятные новости: с 24 марта на их банковские карты будет зачислена дополнительная сумма средств. Этот бонус хоть и невелик, вызывает радостные эмоции.

Программа доступна всем получающим пенсию по старости гражданам. Финансовые учреждения страны предоставляют различные социальные программы для пожилых, и пенсионеры могут получить новые деньги через них.

Принцип работы программы

Принцип работы программы прост: нужно оформить банковскую карту определенного банка впервые или после длительного перерыва и получить на нее пенсию. После этого банк начислит приветственную выплату, которую можно будет использовать на свое усмотрение.

«Почта банк» запустил подобную программу некоторое время назад. Финансовое учреждение обещало выплатить единовременную сумму всем пожилым, переведшим процесс получения пенсии в этот банк. Для этого нужно подать заявление и получить первую пенсию до конца апреля. Сумма выплаты составляет 2000 рублей, и деньги будут зачислены на счет сразу после выполнения всех условий. Воспользоваться этим могут как работающие, так и неработающие пенсионеры, собщает ngnovoros.ru.