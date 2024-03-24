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Ноль рублей: именно столько это будет стоить — Сбербанк сообщил новость для тех, кто хранит деньги на карте

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Ноль рублей: именно столько это будет стоить — Сбербанк сообщил новость для тех, кто хранит деньги на карте
В России
Фото: @abimagestudio / freepik.com

Сбербанк вводит новую подписку для держателей банковских карт, делая финансовые операции еще более выгодными и удобными. Эта подписка предлагает ряд привлекательных условий, которые делают жизнь клиентов проще и дешевле.

Предоставляется бесплатное обслуживание банковской карты и кешбэк

Во-первых, предоставляется бесплатное обслуживание банковской карты, что позволяет сэкономить на ежемесячных комиссиях. Кроме того, отсутствует комиссия за любые денежные переводы и платежи, что делает финансовые операции более доступными. Подписка также предоставляет возможность переводить до 200 000 рублей в месяц без комиссии, что особенно удобно для больших транзакций. При этом держателям карт предоставляется повышенный кешбэк в размере 5% за покупки в кафе и ресторанах, что дополнительно способствует экономии. Одним из преимуществ подписки является также возможность экономии до 2000 рублей в месяц благодаря кешбэку до 60% по некоторым категориям товаров и услуг. Это позволяет клиентам получать дополнительные бонусы и сэкономить на расходах.

Все эти условия делают подписку от Сбербанка привлекательным предложением для всех владельцев карт банка, обеспечивая комфортное и выгодное использование финансовых услуг, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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