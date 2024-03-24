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C 1 апреля 2024 все изменится: российским пенсионерам увеличат выплаты

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C 1 апреля 2024 все изменится: российским пенсионерам увеличат выплаты
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

По последним обновленным данным, с 1 апреля средний размер социальной пенсии в России вырастет на 938 рублей, достигнув отметки в 13 455 руб. Это радостная новость также для детей-инвалидов, чьи пенсии повысятся на 1392 руб., достигнув уровня в 19 948 руб. Увеличение пенсий затронет также инвалидов с детства первой группы и инвалидов-ветеранов, что является долгожданным подспорьем для этих категорий граждан.

Решение правительства направлено на поддержку самых уязвимых слоев населения

Это решение правительства направлено на поддержку самых уязвимых слоев населения и улучшение их материального положения. Социальные пенсии представляют собой не просто денежные выплаты, а заботу государства о своих гражданах, особенно о тех, кто оказался в трудных жизненных обстоятельствах. 

Социальное обеспечение включает в себя не только финансовую поддержку, но и стремление обеспечить достойные условия жизни для каждого гражданина. Важной составляющей этой системы являются социальные пенсии, которые призваны помочь тем, кто не накопил достаточно пенсионных баллов для получения страховой пенсии, сообащет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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