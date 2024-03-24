Вводится полный запрет: владельцев огородов и дач в России огорошили новым правилом

С 2024 года в России начнут действовать новые правила для владельцев дач и загородных домов, и важно быть в курсе этих изменений.

Теперь установлены конкретные даты, когда можно пребывать на своем участке - с 1 апреля по 1 октября. Это значит, что за пределами этого периода проживание на даче ограничено.

Посещение загородных домов вне установленного периода остается возможным

Понятия «индивидуальный жилой дом« и »загородный дом» теперь определены более четко. Если ваш дом оборудован всеми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем в течение всего года. Однако для загородных домов, обычно необитаемых зимой и лишенных коммуникаций в этот период, запрещено круглогодичное проживание. Хотя посещение загородных домов вне установленного периода остается возможным, использовать их в полной мере в это время не получится.

Эти правила призваны регулировать использование загородных участков и обеспечить соблюдение условий их использования, пишет ngnovoros.ru.