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Вводится полный запрет: владельцев огородов и дач в России огорошили новым правилом

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Вводится полный запрет: владельцев огородов и дач в России огорошили новым правилом
В России
Фото: @benzoix / freepik.com

С 2024 года в России начнут действовать новые правила для владельцев дач и загородных домов, и важно быть в курсе этих изменений.

Теперь установлены конкретные даты, когда можно пребывать на своем участке - с 1 апреля по 1 октября. Это значит, что за пределами этого периода проживание на даче ограничено.

Посещение загородных домов вне установленного периода остается возможным

Понятия «индивидуальный жилой дом« и »загородный дом» теперь определены более четко. Если ваш дом оборудован всеми удобствами и коммуникациями, вы можете проживать в нем в течение всего года. Однако для загородных домов, обычно необитаемых зимой и лишенных коммуникаций в этот период, запрещено круглогодичное проживание. Хотя посещение загородных домов вне установленного периода остается возможным, использовать их в полной мере в это время не получится. 

Эти правила призваны регулировать использование загородных участков и обеспечить соблюдение условий их использования, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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