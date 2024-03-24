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Все станет бесплатно: ветеранам труда полагаются новые долгожданные льготы

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Все станет бесплатно: ветеранам труда полагаются новые долгожданные льготы
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Ветераны труда - это не просто граждане, а герои нашего времени, заслуживающие особого уважения и признательности. Ведь их труд и служение внесли огромный вклад в благополучие нашей страны на протяжении долгих лет. Даже в заслуженные годы пенсионного возраста, они нуждаются в нашей заботе и поддержке. Один из способов проявления этой признательности - предоставление разнообразных льгот, включая возможность бесплатного или льготного лечения в санаториях. Законодательство России четко определяет права и привилегии ветеранов труда. 

Льготы могут различаться на федеральном и региональном уровнях

Однако важно помнить, что эти льготы могут различаться на федеральном и региональном уровнях. Каждый регион имеет свои особенности и может предоставлять дополнительные преференции для этой заслуженной категории граждан. Например, бесплатные путевки для ветеранов труда доступны в таких регионах, как Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край и другие.

Даже если регион не предоставляет бесплатных путевок для ветеранов труда, существуют другие способы получения лечения в специализированных учреждениях РФ. Льготники могут воспользоваться другими основаниями, предусмотренными законодательством, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. Например, они могут быть признаны получателями социальной поддержки как инвалиды войны, блокадники, узники концлагерей и другие, информирует ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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