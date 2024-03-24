В РФ с 25 марта начнутся проверки, которые касаются пожилых людей старше 60 лет

С 25 марта в России начнутся специальные проверки, направленные на защиту пожилых граждан от мошенничества. Пенсионные эксперты настаивают на необходимости борьбы с высоким уровнем мошенничества, особенно среди старшего поколения.

Сотрудники полиции и эксперты будут обучать и предупреждать пожилых граждан о распространенных мошеннических схемах

На региональном уровне, как сообщается, будут организованы информационные кампании, где сотрудники полиции и эксперты будут обучать и предупреждать пожилых граждан о распространенных мошеннических схемах. Цель мероприятий - обеспечить защиту пожилых граждан и предоставить им знания для предотвращения мошенничества. На Урале уже начались проверки граждан в возрасте от 60 до 80 лет, считающихся особенно уязвимыми.

Пожилые люди получат не только устные консультации, но и информационные брошюры о мошеннических схемах. Начальники местных управлений внутренних дел также могут принять участие в инициативе для усиления защиты пожилых граждан, пишет ngnovoros.ru.