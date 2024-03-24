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Пенсионерам в России до 25 марта переведут на карту разовую выплату с четырьмя нулями

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Пенсионерам в России до 25 марта переведут на карту разовую выплату с четырьмя нулями
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

В России особое внимание уделяется поддержке пенсионеров, что выражается различными инициативами. С началом марта пенсионеры получат разовые денежные выплаты в честь юбилеев. 

Размер единовременных выплат зависит от возраста

Пенсионерам, достигшим 80-летия, будет увеличена пенсия на федеральном уровне, а размер единовременных выплат зависит от возраста: 90 лет – 15 000 рублей, 95 лет – 20 000 рублей, 100 лет и старше – 25 000 рублей. Также пенсии пожилых граждан в возрасте 80 лет увеличатся на 8100 рублей. 

Выплаты будут автоматически перечислены на банковские карты или доставлены почтой. 

Эти поощрения, связанные с юбилеями, направлены на улучшение материального положения пожилых граждан. Такие меры поддержки способствуют обеспечению достойного старения и признают вклад пожилых граждан в развитие страны, что подчеркивает их важность для общества, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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