Пенсионерам в России до 25 марта переведут на карту разовую выплату с четырьмя нулями

В России особое внимание уделяется поддержке пенсионеров, что выражается различными инициативами. С началом марта пенсионеры получат разовые денежные выплаты в честь юбилеев.

Размер единовременных выплат зависит от возраста

Пенсионерам, достигшим 80-летия, будет увеличена пенсия на федеральном уровне, а размер единовременных выплат зависит от возраста: 90 лет – 15 000 рублей, 95 лет – 20 000 рублей, 100 лет и старше – 25 000 рублей. Также пенсии пожилых граждан в возрасте 80 лет увеличатся на 8100 рублей.

Выплаты будут автоматически перечислены на банковские карты или доставлены почтой.

Эти поощрения, связанные с юбилеями, направлены на улучшение материального положения пожилых граждан. Такие меры поддержки способствуют обеспечению достойного старения и признают вклад пожилых граждан в развитие страны, что подчеркивает их важность для общества, сообщает ngnovoros.ru.