Как понять, контракт заключен с Минобороны как военнослужащий или доброволец – как можно расторгнуть контракт

Для понимания, заключен ли контракт с Минобороны как военнослужащий или доброволец, необходимо запросить копию контракта в военкомате или в организации, где он был заключен. В документе будет указан статус военнослужащего. Контракт с Минобороны может заключить только лицо, идущее на службу по контракту или солдат срочной армии после окончания срока службы. Расторгнуть контракт с Минобороны нельзя до окончания срока службы. Военнообязанные и мобилизованные служат до окончания срока службы или окончания СВО.

Контракт можно расторгнуть при соблюдении трех условий: по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста или в случае отбывания тюремного срока. Добровольцы, заключившие контракт, могут его расторгнуть, но для них минимальный срок контракта составляет три месяца, и им не предоставляется отпуск, пишет Весь Искитим.