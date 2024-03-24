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Как понять, контракт заключен с Минобороны как военнослужащий или доброволец – как можно расторгнуть контракт

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Как понять, контракт заключен с Минобороны как военнослужащий или доброволец – как можно расторгнуть контракт
В России
Фото: @user23443555 / freepik.com

Для понимания, заключен ли контракт с Минобороны как военнослужащий или доброволец, необходимо запросить копию контракта в военкомате или в организации, где он был заключен. В документе будет указан статус военнослужащего. Контракт с Минобороны может заключить только лицо, идущее на службу по контракту или солдат срочной армии после окончания срока службы. Расторгнуть контракт с Минобороны нельзя до окончания срока службы. Военнообязанные и мобилизованные служат до окончания срока службы или окончания СВО. 

Контракт можно расторгнуть при соблюдении трех условий: по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста или в случае отбывания тюремного срока. Добровольцы, заключившие контракт, могут его расторгнуть, но для них минимальный срок контракта составляет три месяца, и им не предоставляется отпуск, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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