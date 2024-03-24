Проверят всех до единого: пенсионеров, которым от 60 до 90 лет, ждет сюрприз с 25 марта

Новые меры безопасности призваны защитить пожилых граждан России. По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, в ближайшее время в регионах страны будет проведена новая серия профилактических мероприятий. Теперь основное внимание будет уделено соблюдению правил пожарной безопасности, а не распространенным схемам мошенничества.

Становятся жертвами пожаров

После успешной проверки в Пензенской области, с 25 марта подобные мероприятия запланированы и в других регионах. Сотрудники МЧС и центров социальной помощи будут лично посещать квартиры пожилых людей. По словам Власова, статистика показывает, что пожилые люди часто становятся жертвами пожаров из-за трудностей с контролем ситуации в своих домах, особенно весной, когда увеличивается риск пожаров.

Специалисты собираются посещать квартиры пенсионеров в возрасте от 60 лет и старше, так как именно они находятся в основной группе риска. Они будут предоставлять разъяснения по правилам безопасного поведения и проверять соблюдение необходимых норм. Пожилым будут выданы памятки с инструкциями по действиям в случае пожара, пишет ngnovoros.ru.